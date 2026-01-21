Chelsea đổi hướng chuyển nhượng, Rosenior được trao thứ Maresca từng không có.

Ban lãnh đạo Chelsea sẵn sàng chi tiền tăng cường hàng thủ cho Liam Rosenior, động thái cho thấy sự thay đổi rõ rệt so với thời Enzo Maresca.

Rosenior được trao thứ Maresca từng không có

Nguồn tin của Xoilac TV xác nhận, nội bộ Chelsea đang phát đi những tín hiệu khác biệt trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Theo tiết lộ mới nhất từ Fabrizio Romano, đội chủ sân Stamford Bridge đã mở cửa cho khả năng chiêu mộ một trung vệ theo đề xuất của HLV Liam Rosenior.

Đây được xem là bước ngoặt đáng chú ý nếu đặt cạnh giai đoạn trước đó. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, người tiền nhiệm Enzo Maresca từng nhiều lần đề nghị bổ sung lực lượng cho hàng phòng ngự, nhưng đều không nhận được cái gật đầu từ thượng tầng CLB.

Nguồn cơn của mâu thuẫn bắt đầu khi Levi Colwill dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Khi đó, Maresca lo ngại chiều sâu hàng thủ không đủ đáp ứng yêu cầu thi đấu liên tục và công khai mong muốn có thêm trung vệ.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea lại chọn phương án giữ nguyên bộ khung hiện tại. Maresca buộc phải xoay xở với những con người sẵn có, trong bối cảnh hàng thủ liên tục bộc lộ sự mong manh. Theo nhiều nguồn tin, chính sự bất đồng này đã góp phần khiến mối quan hệ giữa hai bên rạn nứt, trước khi Maresca rời ghế huấn luyện.

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng khác kể từ khi Rosenior tiếp quản. Chelsea hiện kém nhóm dự Champions League 4 điểm và áp lực cải thiện thành tích ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo dường như đã sẵn sàng lắng nghe hơn những đề xuất chuyên môn.

Fabrizio Romano cho biết: “Chelsea đang thảo luận với Liam Rosenior về khả năng bổ sung một trung vệ ngay trong tháng Giêng. Đây chính là vị trí mà Enzo Maresca từng yêu cầu vào mùa hè, nhưng khi đó CLB không muốn can thiệp vào đội hình.”

Nhà báo người Ý cũng nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trong khoảng hai tuần cuối của kỳ chuyển nhượng. “Các cuộc trao đổi nội bộ đang diễn ra khá nghiêm túc. Vấn đề còn lại là liệu Chelsea có tìm được một cơ hội phù hợp trên thị trường hay không,” Romano chia sẻ thêm.

Thực tế, thị trường mùa Đông vốn không dễ dàng cho những thương vụ lớn, đặc biệt ở vị trí trung vệ. Những cầu thủ đạt đẳng cấp cao thường có mức giá đắt đỏ hoặc không sẵn sàng rời CLB giữa mùa giải.

Dù vậy, việc Chelsea cân nhắc chi tiền vẫn mang ý nghĩa quan trọng. Nó cho thấy đội bóng đang nỗ lực sửa sai và tạo điều kiện tốt hơn cho Rosenior trong quá trình xây dựng lối chơi.

Nếu một trung vệ mới cập bến Stamford Bridge, đó không chỉ là sự bổ sung về mặt nhân sự, mà còn là thông điệp rõ ràng rằng Chelsea sẵn sàng đồng hành cùng HLV mới. Và trong sự thay đổi ấy, không ít người sẽ nhớ rằng đây chính là điều Enzo Maresca từng khao khát nhưng chưa bao giờ có được.