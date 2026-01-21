Chelsea sẵn sàng ‘phá két’ vì trung vệ mới, Jacquet lọt tầm ngắm.

Chelsea đang tăng tốc trên TTCN tháng Giêng với mục tiêu vá lỗ hổng hàng thủ sau chấn thương nặng của Levi Colwill.

Chelsea sẵn sàng ‘phá két’ vì trung vệ mới

Theo nguồn tin của Xoilac Net, Chelsea đã bắt đầu những động thái quyết liệt nhằm gia cố tuyến phòng ngự trong giai đoạn giữa mùa. Theo xác nhận từ Fabrizio Romano, đội bóng thành London đã mở các cuộc đàm phán từ đầu tuần với mục tiêu đưa về một trung vệ đủ khả năng đá chính ngay lập tức.

Động thái này được xem là bước đi quan trọng để hỗ trợ tân HLV Liam Rosenior trong bối cảnh Chelsea bước vào giai đoạn lượt về với áp lực thành tích ngày càng lớn. Hàng thủ thiếu ổn định đang là vấn đề khiến ban huấn luyện đau đầu.

Cái tên được ưu tiên hàng đầu hiện tại là Jeremy Jacquet, trung vệ trẻ đang thuộc biên chế Rennes. Cầu thủ 20 tuổi này không phải mục tiêu mới, bởi Chelsea đã theo dõi anh từ mùa hè năm ngoái và đánh giá rất cao tiềm năng phát triển dài hạn.

Nhu cầu bổ sung trung vệ trở nên cấp bách hơn sau khi Levi Colwill dính chấn thương dây chằng chéo trước và phải nghỉ thi đấu dài hạn. Việc mất đi một trụ cột phòng ngự buộc Chelsea phải tính đến phương án thay thế tương xứng.

Tuy nhiên, thương vụ Jacquet không hề đơn giản. Nguồn tin từ Pháp cho biết Rennes định giá cầu thủ này ở mức khoảng 70 triệu euro, con số cho thấy họ không hề muốn bán rẻ viên ngọc quý của mình. Chelsea hiểu rằng nếu muốn đi đến cùng, họ sẽ phải chấp nhận chi đậm.

Bên cạnh Jacquet, The Blues cũng đưa một số phương án dự phòng vào danh sách theo dõi. Jacobo Ramon của Como và Marcos Senesi đang khoác áo Bournemouth đều được cân nhắc, nhưng chỉ đóng vai trò lựa chọn thứ hai trong trường hợp đàm phán chính không suôn sẻ.

Lý do Jacquet được ưu ái không chỉ nằm ở tuổi trẻ mà còn ở sự toàn diện trong lối chơi. Trung vệ người Pháp có khả năng đọc tình huống tốt, tranh chấp mạnh mẽ và phù hợp với yêu cầu xây dựng hàng thủ lâu dài. Điều này cũng khiến Chelsea phải cạnh tranh với những đối thủ lớn như Bayern Munich và Real Madrid.

Quyết tâm của ban lãnh đạo Chelsea còn được thể hiện qua việc họ chủ động để trống một suất trong danh sách đăng ký Champions League. Động thái này nhằm sẵn sàng bổ sung tân binh ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông khép lại, cho thấy CLB đã tính toán rất kỹ.

Đáng chú ý, Chelsea không tham gia cuộc đua giành Marc Guehi. Trung vệ trưởng thành từ lò Cobham được cho là đang tiến rất gần tới việc gia nhập Manchester City sau khi đạt thỏa thuận cá nhân và chuẩn bị kiểm tra y tế.

Trong bối cảnh đó, Jeremy Jacquet nổi lên như lựa chọn sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống nơi hàng thủ. Nếu thương vụ được kích hoạt thành công, đây sẽ là tuyên bố mạnh mẽ cho thấy Chelsea sẵn sàng “chơi lớn” để ổn định đội hình và tạo đà cho giai đoạn quyết định của mùa giải.