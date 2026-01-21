Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Chuyên gia đề xuất Arteta ‘hy sinh’ Gyokeres trước đại chiến Man Utd

Áp lực phải thắng khiến Mikel Arteta được khuyên nên mạnh tay điều chỉnh hàng công Arsenal, trong đó Viktor Gyokeres là cái tên gây tranh cãi nhất.

Chuyên gia đề xuất Arteta ‘hy sinh’ Gyokeres

Nguồn tin của tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay xác nhận, cuối tuần tới, Arsenal sẽ bước vào trận cầu then chốt với Manchester United tại Ngoại hạng Anh. Đây không chỉ là màn so tài giàu tính danh dự, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua vô địch, buộc HLV Mikel Arteta phải cân nhắc kỹ lưỡng từng lựa chọn nhân sự.

Một trong những vấn đề lớn nhất lúc này nằm ở vị trí trung phong. Viktor Gyokeres, bản hợp đồng bom tấn trị giá 64 triệu bảng, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh mẽ sau chuỗi trận kém thuyết phục.

Kể từ khi gia nhập Arsenal từ Bồ Đào Nha, tiền đạo người Thụy Điển vẫn chưa cho thấy hình ảnh của một “sát thủ” đúng nghĩa. Sau 20 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh, Gyokeres mới ghi được 5 bàn, con số bị đánh giá là quá khiêm tốn so với kỳ vọng đặt lên vai anh.

Chuyên gia đề xuất Arteta ‘hy sinh’ Gyokeres trước đại chiến Man Utd.

Dù từng nổ súng ở trận bán kết lượt đi Carabao Cup trước Chelsea, Gyokeres lại mờ nhạt trong trận hòa 0-0 với Nottingham Forest. Việc anh bị rút ra khi trận đấu còn hơn nửa giờ thi đấu được xem là dấu hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của Arteta đang dần cạn.

Trên podcast The Rest is Football, cựu danh thủ Micah Richards thẳng thắn khuyên Arteta nên để Gyokeres ngồi dự bị. Theo Richards, Arsenal cần một trung phong giàu năng lượng và sự tự tin hơn ở thời điểm hiện tại.

Richards cho rằng Gyokeres đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với cường độ và tốc độ của Ngoại hạng Anh. Những pha bứt tốc và chạy chỗ mạnh mẽ, từng là thương hiệu của anh, gần như biến mất trong thời gian gần đây.

Giải pháp được Richards đề xuất là trao suất đá chính cho Gabriel Jesus. Tiền đạo người Brazil, sau khi bình phục chấn thương, được đánh giá phù hợp hơn với lối chơi pressing và phối hợp nhanh mà Arsenal cần khi đối đầu Man Utd.

Không chỉ Richards, huyền thoại Alan Shearer cũng bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn của Gyokeres. Theo Shearer, tiền đạo người Thụy Điển thiếu sự bùng nổ và tỏ ra nặng nề trong các tình huống đối mặt hậu vệ.

Shearer nhấn mạnh rằng ở Ngoại hạng Anh, các tiền đạo phải thể hiện được sự quyết đoán và sức sống trong từng pha chạm bóng. Điều này đang không xuất hiện ở Gyokeres, đặc biệt trong những trận cầu căng thẳng.

Trong bối cảnh Kai Havertz cũng đã sẵn sàng trở lại, Arteta có thêm lựa chọn để xoay tua hàng công. Việc tạm thời “cất” Gyokeres có thể giúp cầu thủ này giải tỏa áp lực và tìm lại sự tự tin.

Với Arsenal, mục tiêu lúc này là chiến thắng. Quyết định chọn ai đá trung phong trước Man Utd sẽ phản ánh sự cứng rắn của Arteta và có thể trở thành bước ngoặt cho phần còn lại của mùa giải.

