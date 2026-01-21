Madueke kêu gọi Arsenal gạt thất vọng để hướng tới thử thách châu Âu.

Sau cú sảy chân tại City Ground, Noni Madueke nhấn mạnh Arsenal không có thời gian chìm trong tiếc nuối khi Champions League đã ở ngay trước mắt.

Madueke kêu gọi Arsenal gạt thất vọng

Theo nguồn tin của Xoilacz TV, Arsenal đã tự làm khó mình trong cuộc đua vô địch khi chỉ rời sân của Nottingham Forest với một điểm. Trận hòa 0-0 ấy đến đúng thời điểm đội bóng thành London có cơ hội tạo ra bước ngoặt lớn ở Ngoại hạng Anh.

Trước đó, Manchester City bất ngờ gục ngã trước Manchester United tại Old Trafford. Kịch bản hoàn hảo mở ra cho Arsenal: nếu thắng Nottingham, khoảng cách với Man City sẽ được nới rộng đáng kể. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Arsenal kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều và dồn ép liên tục, song lại thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm. Những pha xử lý cuối cùng không đủ chính xác để phá vỡ khối phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà.

Sau trận đấu, Noni Madueke thẳng thắn thừa nhận cảm giác hụt hẫng. Phát biểu trên trang chủ CLB, cầu thủ chạy cánh người Anh cho biết Arsenal đã không đạt được hiệu suất cần thiết trong vòng cấm đối phương.

Madueke nhấn mạnh rằng Nottingham Forest hầu như không tạo ra mối đe dọa đáng kể nào về phía khung thành Arsenal. Tuy vậy, việc không thể ghi bàn đồng nghĩa với việc Pháo thủ phải chấp nhận kết quả không mong muốn.

Dẫu thất vọng, Madueke kêu gọi toàn đội nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc tiêu cực. Theo anh, Arsenal cần tập hợp lại ngay lập tức bởi phía trước là một thử thách lớn hơn nhiều ở đấu trường châu Âu.

“Chúng tôi muốn giành chiến thắng nhưng điều đó đã không đến,” Madueke chia sẻ. “Đây vẫn là một điểm trên sân khách. Quan trọng nhất lúc này là toàn đội phải tái tập trung, bởi Champions League đang chờ đợi.”

Giữa tuần tới, Arsenal sẽ chạm trán Inter Milan, trận đấu mang ý nghĩa lớn cho tham vọng tiến sâu tại cúp châu Âu. Với Madueke, đó là cơ hội để Pháo thủ chứng minh bản lĩnh sau cú sảy chân ở giải quốc nội.

Cầu thủ sinh năm 2002 cũng đề cập tới áp lực từ lịch thi đấu dày đặc. Arsenal đang căng mình trên bốn mặt trận khác nhau, buộc các cầu thủ phải liên tục xoay vòng giữa thi đấu và hồi phục thể lực.

Theo Madueke, chính nhịp độ khắc nghiệt đó lại là nét đặc trưng của bóng đá Anh. Anh cho rằng việc phải chinh chiến liên tục vừa là thử thách, vừa là động lực để các cầu thủ duy trì tiêu chuẩn cao nhất.

Ở chiều ngược lại, Nottingham Forest có lý do để hài lòng với 1 điểm giành được. Dù không tung ra cú sút trúng đích nào, đội bóng của HLV Sean Dyche đã thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen.

Sean Dyche khẳng định đó là một kiểu cam kết rất khác: không phải để giành chiến thắng, mà là để không bị đánh bại. Điểm số này giúp Nottingham tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng, đặc biệt trong bối cảnh các đối thủ trực tiếp cũng đang biến động.

Với Arsenal, trận hòa tại City Ground có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ. Nhưng như lời Madueke, mùa giải vẫn còn dài, và cách tốt nhất để phản ứng là đứng dậy mạnh mẽ ngay ở sân khấu lớn tiếp theo.