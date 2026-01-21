Nhận định soi kèo Auxerre vs PSG lúc 02h00 ngày 24/1/2026

Soi kèo Châu Á Auxerre vs PSG: 1.96*-1.5*1.94

Vòng 19 Ligue 1, Auxerre sẽ tiếp PSG trên sân nhà với mục tiêu giành một kết quả tích cực. Tuy nhiên trước đối thủ mạnh hơn nhiều thì xem ra mục tiêu này khó thành hiện thực.

Auxerre đã chơi tốt mùa giải trước khi mới được thăng hạng trở lại Ligue 1, họ cán đích ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Mùa giải năm nay đội bóng của HLV Christophe Pélissier sẽ chỉ đặt mục tiêu trụ hạng lên đầu, thực tế cho thấy mục tiêu đó không hề dễ dàng khi Auxerre đang đứng thứ 17/18 đội. Họ để thua cả 3 vòng đấu gần nhất nên cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng thoát ra khỏi nhóm cuối bảng. Tuy nhiên đối thủ của Auxerre ở vòng đấu thứ 19 lại là PSG, đội bóng mạnh hơn họ rất nhiều nên xem ra cơ hội có điểm không cao. Nhiều khả năng Auxerre sẽ để thua đậm trận này.

PSG đang đứng thứ 2 tại Ligue 1, vị trí rất tệ bởi những mùa giải gần đây họ luôn đứng đầu và thậm chí còn có khoảng cách an toàn với các đội đứng sau. Thành tích của thầy trò HLV Luis Enrique tại Champions League cũng không hề tôt khi vừa để thua trước đối thủ yếu hơn nhiều là Sporting Lisbon, trận thua khiến nguy cơ văng ra khỏi top 8 rất cao nên các cầu thủ PSG cần một trận đấu tốt để nuôi hy vọng chiếm lại ngôi đầu và cũng để giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần. Đến làm khách trên sân của đội bóng yếu Auxerre không phải thử thách khó khăn, nhiều khả năng PSG sẽ chơi áp đảo và ra về với 3 điểm trọn vẹn.

PSG thắng cả 4 vòng gần nhất tại Ligue 1 còn Auxerre thua cả 3 vòng gần nhất, con số thống kê rất trái ngược. Nhìn vị trí của 2 đội trên bảng xếp hạng, cộng với chất lượng đội hình vượt trội của đội khách thì sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này sẽ thuộc về họ. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo PSG chấp 1.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: PSG

Soi kèo Tài xỉu Auxerre vs PSG: 1.83*3*2.04

Hàng công PSG chơi không tốt tại các trận đấu cup nhưng lại ghi bàn rất ổn ở Ligue 1, trong khi đó Auxerre không có hàng phòng ngự tốt nên việc đội chủ nhà để thủng lưới nhiều trận này là điều được dự báo trước. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Auxerre vs PSG: 1.83*-0.75*2.07

PSG sẽ là đội chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Auxerre và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo PSG chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội khách thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến