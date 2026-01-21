Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Rosenior siết kỷ luật Chelsea: Danh tiếng không còn là tấm vé đá chính

  • 15:09 - 21/01/2026

Trước trận ra mắt Premier League, HLV Liam Rosenior khẳng định Stamford Bridge sẽ là nơi cạnh tranh khốc liệt, không tồn tại đặc quyền cho bất kỳ ngôi sao nào.

Như Xoilacz đã đưa tin, chỉ chưa đầy hai tuần sau khi chính thức ký hợp đồng dài hạn với Chelsea, Liam Rosenior đã nhanh chóng để lại dấu ấn bằng những thông điệp mạnh mẽ về cách ông sẽ điều hành đội bóng. Trận đấu sắp tới tại Ngoại hạng Anh không chỉ là màn ra mắt của Rosenior, mà còn là bài kiểm tra đầu tiên cho toàn bộ tập thể Chelsea.

Khởi đầu của chiến lược gia người Anh mang nhiều gam màu đối lập. Chelsea chơi thăng hoa khi đè bẹp Charlton Athletic 5-1 tại FA Cup, nhưng ngay sau đó lại để thua 2-3 trước Arsenal ở bán kết lượt đi Carabao Cup. Hai kết quả ấy phần nào phản ánh thực trạng chưa ổn định của đội bóng.

Trước thềm cuộc chạm trán với Brentford, Rosenior đã gửi đi một tuyên bố cứng rắn về tiêu chuẩn lựa chọn đội hình. Ông nhấn mạnh rằng không cầu thủ nào được đảm bảo vị trí đá chính, bất kể danh tiếng hay vai trò trước đây.

“Với tôi, mọi vị trí đều bình đẳng. Tôi không tin vào khái niệm ‘kép chính’ hay ‘kép phụ’. Cách làm việc của tôi luôn dựa trên phong độ và nỗ lực hàng ngày,” Rosenior chia sẻ trong buổi họp báo.

Ông cũng nhấn mạnh rằng triết lý này không phải điều mới mẻ. Ở những đội bóng từng dẫn dắt, sự cạnh tranh luôn là yếu tố sống còn. “Không chỉ riêng thủ môn, mà ở mọi vị trí trên sân, cầu thủ phải tự chứng minh mình xứng đáng. Khi bạn có một đội hình chất lượng, việc cạnh tranh là điều bắt buộc,” HLV người Anh nói thêm.

Một trong những cái tên chịu nhiều áp lực gần đây là Robert Sanchez. Thủ thành người Tây Ban Nha bị chỉ trích nặng nề sau sai lầm dẫn tới bàn thắng của Viktor Gyokeres trong trận thua Arsenal. Tuy nhiên, Rosenior tỏ ra khá điềm tĩnh khi nói về học trò.

Theo ông, việc xuất hiện những sai sót ban đầu là điều khó tránh khi một HLV mới mang đến hệ thống và yêu cầu chiến thuật khác biệt. Rosenior khẳng định Sanchez vẫn đang trải qua một mùa giải tích cực và tin rằng sự ăn ý của toàn đội sẽ sớm được cải thiện.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, Chelsea cũng đang đối mặt với khó khăn về lực lượng do dịch bệnh lan rộng trong đội. Dẫu vậy, tín hiệu lạc quan đã xuất hiện khi đội trưởng Reece James và ngôi sao tấn công Cole Palmer đã trở lại tập luyện.

Rosenior cho biết cả hai đang được theo dõi kỹ lưỡng các chỉ số thể trạng và nhiều khả năng sẽ đủ điều kiện góp mặt trong danh sách thi đấu. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sát giờ bóng lăn.

Hướng đến trận gặp Brentford, Rosenior yêu cầu các học trò gạt bỏ thành tích sân nhà kém thuyết phục mùa này, khi Chelsea mới chỉ có 4 chiến thắng tại Premier League. Với ông, quá khứ không còn nhiều giá trị.

Tân HLV nhấn mạnh Chelsea cần nhập cuộc chủ động, chơi với cường độ cao và biến Stamford Bridge thành điểm đến đầy khó khăn cho mọi đối thủ. Ông đặc biệt lưu ý những yếu tố nền tảng như tranh chấp tay đôi và phòng ngự các tình huống cố định – những chi tiết nhỏ nhưng có thể quyết định cả trận đấu.

