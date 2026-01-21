Rosenior và bài học truyền thông đầy cạm bẫy tại Stamford Bridge.

Sự thẳng thắn giúp Liam Rosenior ghi điểm ban đầu, nhưng ở Ngoại hạng Anh, nói quá nhiều đôi khi lại là khởi đầu của rắc rối.

Rosenior và bài học truyền thông

Như Xoilac TV đã đưa tin, Liam Rosenior đang bước vào thử thách thực sự đầu tiên trên cương vị HLV trưởng Chelsea khi chuẩn bị cho trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh gặp Brentford. Áp lực dành cho chiến lược gia trẻ là không hề nhỏ, bởi mục tiêu mà giới chủ đặt ra vẫn rất rõ ràng: giành vé dự Champions League mùa giải 2025/26.

Trong những ngày đầu tại Stamford Bridge, Rosenior đã tạo được ấn tượng tích cực. Ông nhanh chóng cải thiện bầu không khí phòng thay đồ, truyền tải năng lượng mới và phần nào giúp cầu thủ cởi bỏ sự nặng nề tồn tại trước đó. Tuy nhiên, mối lo lại không nằm trên sân tập, mà xuất hiện bên ngoài đường biên.

Ở bóng đá đỉnh cao, đặc biệt là tại Premier League, kỹ năng làm việc với truyền thông có sức nặng không kém gì tư duy chiến thuật. Rosenior đang lựa chọn cách tiếp cận rất cởi mở, thường xuyên giải thích chi tiết quan điểm huấn luyện, ý đồ chiến thuật và cảm xúc cá nhân sau mỗi trận.

Cách làm này giúp ông ghi điểm khi kết quả thuận lợi. Nhưng mặt trái cũng nhanh chóng lộ diện. Việc “trải lòng” quá nhiều vô tình cung cấp cho báo chí một kho dữ liệu phong phú. Khi đội bóng sa sút, chính những phát biểu ấy có thể bị lôi ra mổ xẻ, so sánh và tạo áp lực ngược trở lại HLV.

Chuyên gia Micah Richards, bình luận viên của podcast The Rest Is Football, đã thẳng thắn đưa ra cảnh báo. Theo cựu hậu vệ này, Rosenior đang chia sẻ quá nhiều suy nghĩ cá nhân trước truyền thông. Richards cho rằng dù thông điệp của Rosenior là tích cực, sự chi tiết ấy lại khiến ông đánh mất yếu tố bí ẩn – thứ rất cần thiết để tự bảo vệ mình khi sóng gió xuất hiện.

Premier League từng chứng kiến kịch bản tương tự. Ruben Amorim, trong thời gian dẫn dắt Manchester United, cũng từng rất tự tin và thẳng thắn khi trả lời báo chí. Ban đầu, sự cởi mở ấy được xem là dấu hiệu của một nhà cầm quân hiện đại.

Thế nhưng khi kết quả không như kỳ vọng, từng phát biểu của Amorim bị đem ra đối chiếu với màn trình diễn trên sân. Truyền thông và người hâm mộ không bỏ sót chi tiết nào, biến lời nói thành gánh nặng tâm lý. Cái kết không trọn vẹn tại Old Trafford là minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của môi trường này.

Điểm khác biệt với Rosenior là ông đang nhận được sự hậu thuẫn rõ ràng hơn từ thượng tầng Chelsea. Việc CLB sẵn sàng chi tiền để bổ sung trung vệ trong tháng Giêng cho thấy ban lãnh đạo không muốn HLV mới đơn độc đối mặt với khó khăn. Đây cũng là điều người tiền nhiệm Enzo Maresca từng mong mỏi khi Levi Colwill chấn thương nhưng không được đáp ứng.

Nhân sự chất lượng sẽ giúp Rosenior có thêm công cụ để triển khai ý tưởng. Tuy nhiên, để tồn tại lâu dài tại Stamford Bridge, ông cần nhiều hơn thế. Sự tiết chế trong phát ngôn, đôi khi là im lặng đúng lúc, có thể trở thành tấm khiên quan trọng.

Ở Ngoại hạng Anh, kết quả mới là thước đo tối thượng. Và nếu không cẩn trọng, sự hoạt ngôn hôm nay rất dễ biến Rosenior thành cái tên tiếp theo đi vào vết xe đổ mà Ruben Amorim từng trải qua.