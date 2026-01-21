Truyền thông Hàn Quốc gay gắt chỉ trích thất bại của U23 Việt Nam.

Thất bại nặng nề trước U23 Trung Quốc không chỉ khiến U23 Việt Nam dừng bước, mà còn tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội từ báo chí Hàn Quốc.

Truyền thông Hàn Quốc gay gắt chỉ trích U23 Việt Nam

Như truc tiep bong da đã đưa tin, trận bán kết U23 châu Á 2026 diễn ra tối 20/1 đã khép lại theo cách đầy cay đắng với U23 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik để thua 0-3 trước U23 Trung Quốc, qua đó lỡ cơ hội góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Sau trận đấu, truyền thông Hàn Quốc nhanh chóng lên tiếng với những nhận định mang tính chỉ trích mạnh mẽ. Trên tờ OSEN, cây bút Jason Seo cho rằng kết quả này không chỉ là cú ngã của U23 Việt Nam, mà còn là kịch bản đáng xấu hổ đối với bóng đá Hàn Quốc khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của Trung Quốc.

Theo quan điểm của tác giả này, việc Trung Quốc vượt qua một đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Hàn Quốc với cách biệt lớn là điều khó chấp nhận. Ông nhấn mạnh rằng khoảng cách trình độ từng được xem là ưu thế của Hàn Quốc đang dần bị thu hẹp, thậm chí có dấu hiệu đảo chiều.

Jason Seo bình luận rằng, bóng đá Hàn Quốc đang phải đối mặt với thực tế phũ phàng khi các đối thủ trong khu vực Đông Á, đặc biệt là Trung Quốc, cho thấy sự cải thiện đáng kể về tổ chức lẫn bản lĩnh thi đấu. Ông cho rằng đây là hồi chuông cảnh báo không thể xem nhẹ.

Quay lại diễn biến trên sân, HLV Kim Sang Sik lựa chọn sơ đồ 5-4-1 nhằm ưu tiên sự chắc chắn trước hệ thống 4-4-2 của U23 Trung Quốc. Trong hiệp một, U23 Việt Nam thi đấu khá kỷ luật, phòng ngự tập trung và có một số pha phản công gây khó khăn cho đối phương.

Tuy nhiên, kế hoạch của ban huấn luyện nhanh chóng bị phá vỡ bởi chấn thương nghiêm trọng của trung vệ Nguyễn Hiểu Minh. Phút 28, cầu thủ này gặp vấn đề ở đầu gối sau một pha va chạm và không thể tiếp tục thi đấu, khiến hàng thủ áo đỏ rơi vào tình trạng xáo trộn.

Bước sang hiệp hai, U23 Trung Quốc gia tăng sức ép và nhanh chóng khai thông thế bế tắc. Phút 47, Peng Xiao tận dụng tình huống phạt góc để đánh đầu mở tỷ số. Chỉ ít phút sau, Xiang Yuwang xoay người dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0 trong sự bất lực của hàng phòng ngự Việt Nam.

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với U23 Việt Nam ở phút 73, khi Phạm Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha va chạm thiếu kiềm chế. Việc phải chơi thiếu người khiến đội bóng của HLV Kim Sang Sik gần như không còn khả năng chống đỡ.

Ở những phút cuối, U23 Trung Quốc ghi thêm bàn thắng thứ ba, hoàn tất chiến thắng 3-0 và giành quyền vào chung kết. Thất bại này đặt HLV Kim Sang Sik vào tình cảnh trớ trêu khi sắp tới phải đối đầu chính U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Hàn Quốc vào lúc 22h00 ngày 23/1. Đây được xem là cuộc đấu đầy cảm xúc, nơi chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải đứng ở chiến tuyến đối lập với bóng đá quê hương mình để tìm kiếm tấm huy chương danh dự cho U23 Việt Nam.