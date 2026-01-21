U23 Việt Nam loay hoay bài toán lực lượng.

Chấn thương của những gương mặt quan trọng đang khiến quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2026 trở nên phức tạp. Ban huấn luyện buộc phải điều chỉnh kế hoạch trong bối cảnh thời gian không còn nhiều.

U23 Việt Nam còn nhiều điều cần làm

Nguồn tin của xem đá bóng trực tiếp xác nhận, quá trình chạy đà của U23 Việt Nam đang bước vào giai đoạn quyết định thì bất ngờ gặp trở ngại lớn về nhân sự. Trận thua 1-2 trước U23 Syria tối 30/12 không chỉ để lại những vấn đề chuyên môn, mà còn kéo theo nỗi lo về tình trạng sức khỏe của các trụ cột.

Ở trận đấu mang tính thử nghiệm này, HLV Kim Sang Sik chủ động xoay tua đội hình nhằm rà soát lực lượng. Tuy nhiên, một cái tên đáng chú ý đã vắng mặt là Nguyễn Thanh Nhàn. Tiền đạo thuộc biên chế PVF-CAND không thể ra sân do dính chấn thương rách cơ bắp, buộc phải tập riêng theo phác đồ hồi phục.

Thời điểm Thanh Nhàn gặp chấn thương khiến ban huấn luyện đặc biệt lo lắng. Giải đấu sẽ diễn ra tại Saudi Arabia, trong khi thời gian từ nay đến ngày khai mạc không còn nhiều. Khả năng tiền đạo này kịp bình phục để góp mặt trong danh sách đăng ký cuối cùng vẫn đang là dấu hỏi lớn.

Sự vắng mặt của Thanh Nhàn không đơn thuần là mất một phương án dự phòng. Anh được xem là nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công của U23 Việt Nam. Tại vòng loại U23 châu Á, cầu thủ này từng ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt trước U23 Yemen. Ở SEA Games 33, Thanh Nhàn tiếp tục để lại dấu ấn với các pha lập công ở bán kết và chung kết, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội.

Song song với khó khăn trên hàng công, U23 Việt Nam còn chịu tổn thất ở vị trí thủ môn. Nguyễn Tân được xác định không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương vai, buộc ban huấn luyện phải có sự điều chỉnh khẩn cấp.

Để đảm bảo chiều sâu đội hình, HLV Kim Sang Sik đã quyết định triệu tập bổ sung Phạm Đình Hải, thủ môn sinh năm 2006 của Hà Nội FC. Thủ thành 19 tuổi này dự kiến sẽ di chuyển thẳng tới địa điểm thi đấu để hội quân, sau khi toàn đội hoàn tất giai đoạn tập huấn tại Qatar.

Trước mắt, nhiệm vụ của U23 Việt Nam là nhanh chóng ổn định lực lượng để bước vào vòng bảng VCK U23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ lần lượt chạm trán U23 Jordan ngày 6/1, U23 Kyrgyzstan ngày 9/1 và đội chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Trong bối cảnh lịch thi đấu dày và đối thủ đều có thể lực, U23 Việt Nam không chỉ cần sự chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng, mà còn phải hy vọng “cơn bão chấn thương” sớm lắng xuống để có lực lượng tốt nhất cho hành trình chinh phục sân chơi châu lục.