Vỡ mộng chung kết, U23 Việt Nam khiến fan tiếc nuối

  • 15:03 - 21/01/2026

Hai bàn thua sớm đầu hiệp hai đã kéo sập mọi toan tính, khiến U23 Việt Nam khép lại hành trình U23 châu Á 2026 bằng trận thua 0-3 đầy tiếc nuối.

Vỡ mộng chung kết, U23 Việt Nam dừng bước sau thất bại trước U23 Trung Quốc

Nguồn tin của truc tiep bong da xác nhận, cuộc chạm trán U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026 mang ý nghĩa bản lề với thầy trò Kim Sang-sik. Bởi vậy, U23 Việt Nam nhập cuộc với sự tập trung cao độ, ưu tiên kiểm soát thế trận và hạn chế sai sót ở phần sân nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ áo đỏ cho thấy sự tự tin đáng ghi nhận. Khuất Văn Khang và Nguyễn Công Phương thường xuyên di chuyển rộng, tạo đột biến ở hai cánh. Nhờ tuyến giữa hoạt động linh hoạt, U23 Việt Nam giữ bóng tốt và buộc đối thủ phải chơi thấp trong khoảng thời gian đầu.

Sức ép liên tục giúp U23 Việt Nam tạo ra một vài tình huống đáng chú ý. Những cú sút từ ngoài vòng cấm khiến khung thành của thủ môn Li Hao nhiều lần chao đảo, dù bàn thắng vẫn chưa đến. Thế trận trong 20 phút đầu cho thấy sự cân bằng và chủ động từ đại diện Đông Nam Á.

Vỡ mộng chung kết, U23 Việt Nam khiến fan tiếc nuối.

Tuy nhiên, bước ngoặt không mong muốn xảy ra ở phút 32. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh dính chấn thương nặng sau một pha va chạm và phải rời sân bằng cáng. Sự thay đổi bất đắc dĩ này khiến hàng thủ U23 Việt Nam xáo trộn rõ rệt về cự ly lẫn khả năng bọc lót.

Dù gặp tổn thất lớn về nhân sự, U23 Việt Nam vẫn giữ được thế trận đến hết hiệp một. Tỷ số 0-0 phản ánh nỗ lực phòng ngự và tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Nhưng ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Phút 47, U23 Trung Quốc khai thông thế bế tắc từ một tình huống cố định, khi Peng Xiao bật cao đánh đầu cận thành, đưa bóng nằm gọn trong lưới.

Bàn thua sớm khiến U23 Việt Nam chưa kịp ổn định đội hình thì tiếp tục trả giá. Chỉ ít phút sau, Xiang Yuwang có đủ không gian trong vòng cấm để tung cú dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0. Hai khoảnh khắc thiếu tập trung đã đẩy đội bóng áo đỏ vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, ban huấn luyện U23 Việt Nam quyết định tăng cường hỏa lực. Hàng loạt cầu thủ tấn công như Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt và Văn Thuận được tung vào sân, sơ đồ chiến thuật chuyển sang thiên về mạo hiểm.

Hai bàn thua sớm đầu hiệp hai đã kéo sập mọi toan tính, khiến U23 Việt Nam khép lại hành trình U23 châu Á 2026 bằng trận thua 0-3 đầy tiếc nuối.

Tuy nhiên, khi dâng cao đội hình, U23 Việt Nam lại thiếu đi sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Các đường chuyền quyết định thường bị bẻ gãy trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Hy vọng càng trở nên mong manh khi phút 74, trung vệ Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực đáng khen của thủ môn Trung Kiên, cùng một tình huống VAR từ chối bàn thắng cho U23 Trung Quốc. Dẫu vậy, ở phút bù giờ 90+8, Wang Yudong ghi bàn ấn định tỷ số 3-0, khép lại hành trình của U23 Việt Nam tại giải đấu.

Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối, nhưng cũng là bài học lớn cho thế hệ trẻ trên con đường hướng tới những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

